Российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где Украине еще только предстоит обеспечить крепкие информационные позиции.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, благодаря порядочности Украины и конструктивному желанию государства помогать другим есть незаурядный результат: пропаганда рф* теряет влияние даже там в мире, где нам еще только предстоит обеспечить крепкие информационные позиции. В частности, в странах Глобального юга. Это Латинская Америка, Африка, Южная Азия, сказал президент.

Он напомнил, что Украина предложила на Генассамблее ООН формулу мира, свой путь к стабилизации международных отношений.

«Разные страны одинаково хотели услышать конкретику. Конкретику о том, как можно восстановить мир, как завершить эту войну. Украина представила свое видение. Четкое, логическое, справедливое и реалистичное», – сказал Зеленский.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!