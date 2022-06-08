Бойцы ВСУ показали, как метким ударом уничтожили толпу российских солдат

В результате удара из украинской «Стугны-П» врагов буквально разорвало на части.

Украинские военнослужашие показали очередные кадры уничтожения войск рф*. Благодаря ракетному комплексу «Стугна-П» они метко ударили по по скоплению оккупантов.

Оператор «Стугны-П» засек, как отряд оккупантов двигался посреди холмистой местности. Противники оказались в точке, откуда их хорошо было видно украинским бойцам. Оператор совершил залп и направил снаряд прямо в толпу.

На кадрах видно, что россиян буквально разорвало на части.

Съемка велась через панель управления «Стугной-П» и на большой дистанции, поэтому кадры хоть и получились жуткими, но детально расчленение не показывается.

В результате выстрела погибло около десяти противников. Трем точно удалось выжить — в конце видео они поднялись на ноги и попытались скрыться от наших защитников.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф.

Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.