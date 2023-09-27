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Более 100 человек погибли на свадьбе в Ираке – жуткое видео и подробности

15:44, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
флаг ирака фото
Фото: depositphotos.com
От смерти не спаслись даже жених и невеста.

На свадьбе в Ираке из-за пожара погибли более 100 человек, среди которых и жених с невестой, еще 150 получили ранения.

Об этом сообщают Al Arabiya и Reuters.

Заместитель губернатора провинции Хасан аль-Аллака подтвердил гибель 113 человек и ранение 150 человек. Вскоре стало известно, что пара молодоженов тоже погибла.

Пламя вспыхнуло после зажигания фейерверка в закрытом помещении в здании для празднований в районе Хамдания в провинции Ниневия. Сооружение было возведено из легковоспламеняющихся материалов, и по этой причине быстро обрушилось.

"Мы видели, как огонь пульсировал, выходя из зала. Это те, кому удалось выбраться, не застрявшие. Даже выбравшиеся были поломаны", – поделился очевидец.

По данным Организации Красного полумесяца Ирака, за ночь количество пострадавших в пожаре превысило отметку 450 человек.

Также "Курсор" сообщал, что в Бразилии погибла известная модель и наследница миллионного состояния.

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