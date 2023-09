На свадьбе в Ираке из-за пожара погибли более 100 человек, среди которых и жених с невестой, еще 150 получили ранения.

Об этом сообщают Al Arabiya и Reuters.

Заместитель губернатора провинции Хасан аль-Аллака подтвердил гибель 113 человек и ранение 150 человек. Вскоре стало известно, что пара молодоженов тоже погибла.

Пламя вспыхнуло после зажигания фейерверка в закрытом помещении в здании для празднований в районе Хамдания в провинции Ниневия. Сооружение было возведено из легковоспламеняющихся материалов, и по этой причине быстро обрушилось.

"Мы видели, как огонь пульсировал, выходя из зала. Это те, кому удалось выбраться, не застрявшие. Даже выбравшиеся были поломаны", – поделился очевидец.

По данным Организации Красного полумесяца Ирака, за ночь количество пострадавших в пожаре превысило отметку 450 человек.

New video shows moment fire breaks out at wedding in Iraq, killing at least 114 people. Death toll expected to rise pic.twitter.com/IK0yEZDkEO

— BNO News (@BNONews) September 27, 2023