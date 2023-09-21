В Бразилии погибла известная модель и наследница миллионного состояния

Ее состоятельный отец с друзьями-евреями в свое время переехали из Румынии.

В Рио-де Жанейро (Бразилия) трагически погибла известная актриса, модель и наследница богатого коллекционера произведений искусства Жана Богичи.

Об этом сообщает The Sun.

Сабину Богичи нашли под окнами ее квартиры. Она выпала с балкона 5-го этажа и умерла в больнице от повреждений.

Правоохранители уже ведут расследование этой смерти и не исключают, что модель совершила суицид, так как в ее квартире нашли предсмертную записку. Письмо адресовано супруге покойной Розе Станеско Николау, которая сейчас отбывает наказание в тюрьме.

Отец Сабины – крупный бразильский коллекционер произведений искусства Жан Богичи. Он родился в Румынии в 1928 году и переехал в Бразилию в 1948 году со своими друзьями-евреями.

В августе 2022 года Сабина и ее супруга стали фигурантами уголовного дела. Их обвинили в выманивании у Женевьевы Богичи, 82-летней матери Сабины, почти $150 миллионов наличными, произведений искусства и драгоценностей.

Мошенничество при участии четырех человек продолжалось с 2020 года. Тогда к Женевьеве посреди улицы подошла женщина-экстрасенс и сказала, что ее дочь якобы вскоре умрет.

Полиция установила, что "медиум" после отвела к двум другим женщинам, которые назвали себя жрицами и гадалками. Они предложили оплатить их "духовную работу" ради спасения ее дочери.

Схема работала, ибо Женевьева каждые две недели переводила деньги злоумышленникам, опасаясь за жизнь Сабины. Вскоре ее дочь и сообщник уже выносили из дома мамы произведения искусства, утверждая, что они прокляты.

Женевьева Богичи терпела это около года, но в феврале отказалась переводить деньги и сообщила о мошенниках полиции. За этот период из ее особняка исчезли 16 картин и три работы художницы-модернистки Тарсилы ду Амарал стоимостью 137 миллионов долларов. Также преступники заполучили обманом ювелирные изделия на сумму свыше миллиона долларов и платежи на 2,7 миллиона долларов.

Оказалось, что "экстрасенсов" наняла Сабина и они пользовались во врея встреч с Женевьевой личной информацией, предоставленной ее дочь. В марте этого года Сабина вышла под залог.

Согласно условиям освобождения, ей было запрещено покидать Рио-де-Жанейро более чем на 10 дней, а также она сдала паспорт. В день гибели Сабина должна была явиться в суд.

Также "Курсор" сообщал, что в Италии мужчина погиб, упав в чан с просекко.