Более 50% всех видов черепах находятся под угрозой исчезновения

Животные особенно страдают от утраты среды обитания и чрезмерного отлова для потребления и торговли в качестве домашних животных.

Международная группа ученых из США, Франции, Австралии и Германии, включая исследователя Зенкенберга Уве Фрица, опубликовала девятое издание атласа «Черепахи мира»/Turtles of the World.

Результаты исследования предоставлены Senckenberg Research Institute and Natural History Museum.

Публикация включает не только подробные описания всех 357 видов черепах, но также информацию о статусе всех видов под угрозой и сравнение их нынешних и первоначальных ареалов.

Результаты, представленные исследовательской группой, возглавляемой ведущим автором Андерсом Дж. Дж. Родином (Chelonian Research Foundation и Turtle Conservancy), вызывают тревогу: около половины всех видов черепах в мире находятся под угрозой исчезновения.

Кожаная черепаха Dermochelys coriacea с длиной панциря 226 см. является самой большой морской черепахой в мире. На суше сейшельская гигантская черепаха Aldabrachelys gigantea обладает впечатляющим панцирем до 138 см. в длину. Грязевая черепаха Валларта Kinosternon vogti намного меньше — панцирь самой маленькой пресноводной черепахи в мире составляет всего 10,2 см.

«Здесь мы представляем подборку всех 357 научно признанных видов черепах в мире, которые все еще существуют сегодня. В новом издании мы также проливаем свет на статус черепах, подверженных риску, и сравниваем их первоначальный ареал распространения с их нынешним распространением. Таким образом, мы обеспечиваем национальное и международное законодательство, а также охрану природы и видов прочной основой для действий», — объясняет профессор д-р Уве Фриц из Коллекции естественной истории Зенкенберга в Дрездене.

Не менее 171 вида черепах считаются находящимися под угрозой исчезновения — пять видов и подвидов каждый уже были истреблены в исторические времена и в недавнем прошлом.

«Особенно страдают крупные виды, зависящие от особых местообитаний. Например, всем крупным азиатским видам черепах, которые первоначально встречались в устьях рек или рек, угрожает исчезновение. Их среда обитания становится все более ограниченной, их яйца подвергаются браконьерству со стороны людей, и даже сегодня, крупных животных до сих пор забивают для того, чтобы приготовить из них блюда», — сказал герпетолог из Дрездена.

Согласно исследованию, черепахи относятся к числу позвоночных, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения, — только приматы имеют более высокий процент в списке видов, находящихся под угрозой исчезновения .

Ареалы почти всех видов черепах резко сократились по сравнению с их первоначальной средой обитания. Причины этого — потеря среды обитания и деградация прежних местообитаний из-за чрезмерного использования или изменения. Ареалы обитания большой бирманской черепахи Batagur trivittata и бирманской звездчатой ​​черепахи Geochelone platynota в Мьянме, а также среды обитания южноафриканской геометрической черепахи Psammobates geometryus сократились по крайней мере на 90%.

«Это драматические цифры, которые должны привести к комплексной защите черепах как можно скорее. В противном случае эти животные, ставшие свидетелями взлета и падения динозавров, будут потеряны навсегда», — говорит Фриц.

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