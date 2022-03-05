Более 66 тысяч украинцев вернулись в страну воевать против России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в субботу, что 66 224 украинских мужчины вернулись из-за границы, чтобы присоединиться к борьбе против вторжения России.

«Столько мужчин в этот момент вернулось из-за границы, чтобы защитить свою страну от орды. Это еще 12 боевых и мотивированных бригад! Украинцы, мы непобедимы», — написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Согласно подсчетам, более 66 тысяч украинских мужчин вернулись на родину, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

Также стало известно, что мирным жителям будет разрешено покинуть украинский город Мариуполь с 12:00 до 17:00 по московскому времени в субботу.

Ранее в субботу Россия заявила, что ее войска, окружившие портовый город Азовского моря на юге Украины, прекратят огонь и пропустят мирных жителей.

«Курсор» писал ранее, что бывшие израильские военные уже воюют в Украине. В Украине президент Владимир Зеленский создает иностранный легион. В рядах ВСУ и сил Территориальной обороны уже воюют не только украинцы, но и израильтяне.

Также читайте о том, что российские военные хотят захватить еще одну атомную электростанцию в Украине. Согласно информации от «Энергоатома» Украины, вторым по величине ядерным объектом Украины является Южноукраинская АЭС в Николаевской области.

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