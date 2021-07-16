Более половины рек мира перестают течь как минимум на один день в год — исследование

Реки и ручьи, которые не текут круглый год, встречаются во всех климатических зонах и ​​на всех континентах.

Ученые из Университета Макгилла и INRAE провели исследование, в ходе которого выяснилось, что от 51% до 60% из 64 млн. км. рек и ручьев на Земле, которые были изучены, периодически перестают течь или пересыхают в течение части года.

Работа ученых опубликована в журнале Nature.

Ученые заявили, что нужно пересмотреть основополагающие концепции о круглогодичном стоке воды в реках и ручьях. Новая карта непостоянных рек, созданная учеными, содержит важные данные для оценки будущих изменений в прерывистости речного стока, определения и мониторинга роли этих рек и ручьев в глобальном водном и биохимическом циклов.

«Непрерывные реки и ручьи — очень ценные экосистемы, так как в них живут многие различные виды, адаптированные к циклам присутствия и отсутствия воды», — заяивл Мэтис Мессагер, первый автор исследования и аспирант географии в McGill и Французский национальный исследовательский институт сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE).

По его словам, такие реки — жизненно важные источники воды и пищи для людей. Кроме этого, они играют важную роль в контроле качества воды.

Бернхард Ленер, доцент кафедры географии Макгилла и один из соавторов отметил, что из-за глобальных климатических изменений, активного землепользования и забора воды прогнозируется, что значительная часть глобальной речной сети может прекратить сезонный сток уже в ближайшие десятилетия.

Ученые выяснили, что непостоянные реки чаще всего встречаются в засушливых местах (где испарение намного больше, чем осадков), а меньшие реки и ручьи имеют более переменный сток и в результате они полностью пересохнут. При этом, иногда реки могут даже замерзать даже в тропическом климате и в Арктике.

Отмечается, что последнее десятилетие ученые предприняли попытались обратить внимание к данной проблеме, из-за которой происходит деградация непостоянных рек и ручьев. Однако большинство исследования касалось пресной воды, сохранения многолетних водоемов.

Ученые отметили, что их исследование может заставить общественность и политиков обратить внимание на проблемы речных экосистем.

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