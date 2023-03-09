Больше полмиллиарда долларов: столько россия потратила на ракетную атаку по Украине 9 марта

За последние 5 месяцев количество ракет, выпущенных россией* по Украине, составило 821 единицу. Это обошлось российским властям в сумму от 7,5 млрд долларов до 7,9 млрд долларов. Среди них были ракеты разного типа, включая «Калибр», «Кинжал», Х-101, Х-555, Х-59, X-31П и С-300. Точная стоимость каждой ракеты различается, поэтому в общей сумме варьируется от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов за штуку. А вот 9 марта россия выпустила в «воздух» более 600 млн долларов.

Подробнее об этом информирует издание Европейская правда.

Согласно данным Forbes, ракета Х-101 стоит около 13 млн долларов, тогда как ракета Х-555 — около 7,5 млн долларов. Это означает, что россия потратила от 215,5 млн до 358,5 млн долларов на 28 залпов этих ракет. Кроме того, стоимость ракеты «Калибр» составляет около 6,5 млн долларов, что дает общую сумму в 130 млн долларов за ночное нападение.

Гиперзвуковая ракета Х-47 «Кинжал» может стоить около 10 млн долларов за штуку, что дает общую сумму в 60 млн долларов за 6 запусков. В свою очередь, ракеты Х-59 и Х-31П оцениваются примерно в 0,5 млн долларов за каждую, что дает общую стоимость в 4 млн долларов за 8 запусков.

В среднем, стоимость иранских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Shahed-136/131 составляет от 20 тысяч долларов до 50 тысяч долларов за единицу, что означает общую стоимость в 280 тысяч долларов за 8 штук.

Российские власти упорно игнорируют экономические проблемы внутри страны, продолжая тратить деньги на войну в Украине.

Ранее «Курсор» информировал, что спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что россия изменила тактику производимых ракетных обстрелов. Игнат утверждает, что такой ракетной атаки не было раньше, потому что фактически армия российской федерации пустила в ход все, что было в наличии, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Более того, ради применения этих ракет в небо были возведены сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31К.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!