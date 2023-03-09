«Не помню, чтобы такое было раньше»: спикер Воздушный сил Украины рассказал о ракетной атаке 9 марта

Россия в ночь на 9 марта совершила очередную массированную ракетную атаку по мирным украинским городам. Однако кое-что в ходе обстрела изменилось, по сравнению с предыдущими обстрелами.

В ходе ночной атаки преступная армия российской федерации* задействовала 81 ракету разного типа базирования. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские силы обороны ликвидировали 34 крылатых ракеты и 4 иранских дрона «Shahed-136/131». А вот спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что россия изменила тактику производимых ракетных обстрелов.

Подробнее об этом спикер заявил в эфире всеукраинского телемарафона, и видео сразу разлетелось по сети, в том числе, среди Telegram-каналов.

Игнат утверждает, что такой ракетной атаки не было раньше, потому что фактически армия российской федерации пустила в ход все, что было в наличии, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Более того, ради применения этих ракет в небо были возведены сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31К.

«Впервые россияне обстреляли Украину с таких разных типов ракет. Выпустили аж 6 «Кинжалов». Использовались, в том числе, самолеты МиГ-31К. Не помню, чтобы такое было раньше», — спикер Воздушных сил Игнат

Стоит отметить, что данный самолет за весь год войны между россией и Украиной взлетал достаточно часто, что провоцировало многочасовую воздушной тревогу по всей Украине, однако пусков ракет никогда не было. А в этот раз что-то изменилось, и скорее всего, речь идет об окончательном истощении ракетных запасов российской федерации.

Ранее «Курсор» информировал, что российская армия избрала для себя четыре ключевых направления, на которые будет делать упор в будущем масштабном наступлении. Однако ВСУ пытается им помешать, нарушив логистику поставок необходимых боеприпасов и топлива, и наносит удары по вражеским складам боеприпасов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!