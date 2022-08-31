«Бомба замедленного действия»: ООН бьет тревогу из-за заброшенного нефтяного танкера в Красном море

ООН обратилась с просьбой о выделении 14 млн долларов, необходимых для того, чтобы попытаться предотвратить катастрофу у берегов Йемена, ликвидация которой может стоить 20 миллиардов долларов.

Ветхий 45-летний FSO Safer, долгое время использовавшийся в качестве плавучей платформы для хранения нефти и теперь заброшенный у удерживаемого повстанцами йеменского порта Ходейда, не обслуживался с тех пор, как в Йемене началась гражданская война более семи лет назад. Если танкер расколется, то это может привести к потенциально катастрофическому разливу в Красном море.

Дэвид Грессли, резидент и координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене, возглавляет усилия ООН по Safer.

«Теперь требуется менее 14 млн долларов, чтобы достичь цели в 80 млн долларов, чтобы начать аварийную операцию по перекачке нефти с Safer на безопасное судно», — сказал советник Грессли по связям с общественностью Рассел Гики.

«Мы глубоко обеспокоены. Если FSO Safer продолжит разрушаться, то он может расколоться или взорваться в любой момент. Непостоянные течения и сильные ветры с октября по декабрь только увеличат риск катастрофы. Если мы не будем действовать, корабль в конце концов развалится, и произойдет катастрофа. Вопрос не в том, если ли, а в том, когда», — сказал он.

Он сказал, что результатом может стать пятый по величине разлив нефти из танкера в истории, при этом только затраты на очистку достигнут 20 млн долларов.

По данным ООН, Safer содержит в четыре раза больше нефти, чем было разлито во время катастрофы Exxon Valdez в 1989 году, одной из самых страшных экологических катастроф в мире.

«Это приведет к экологической, экономической и гуманитарной катастрофе», — сказал Гики.

На корабле находится 1,1 миллиона баррелей нефти. ООН заявила, что утечка может разрушить экосистемы, остановить рыбную промышленность и закрыть порт Ходейда на шесть месяцев.

«Safer непригоден, на нем ничего не работает. Это бомба замедленного действия», — сказал Гики.

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