Возобновились взрывы в порту Бейрута: власти уверены, что оставшиеся блоки стабильны

Взрыв северных силосных складов случился в Бейруте во вторник в третий раз за месяц. Эти блоки сильно пострадали от катастрофы 4 августа 2020 года, но до сих пор не найдено решение, как обезопасить людей и устранить риски повторных обрушений.

Во вторник в порту Бейрута обрушились еще восемь зерновых блоков с силосом. Повреждения, полученные в результате разрушительного взрыва в 2020 году, продолжают наносить существенный урон.

Облако пыли накрыло порт во вторник после обрушения. Разрушение настигло последний северный блок, который был сильнее всего поврежден первоначальным взрывом и где с июля пылал пожар.

По информации специалистов, работающих на объекте, в частности французского инженера-строителя Эммануэля Дюрана, оставшийся целым южный блок устойчив и не подвергается риску обрушения. Анализ ситуации проводился с помощью специальных датчиков, установленных на блоках.

Силосные склады приняли на себя большую часть ударной волны мощного взрыва 4 августа 2020 года из-за бессистемно хранившихся удобрений нитрата аммония, когда погибло более 200 человек.

Дважды в течение последнего месяца уже происходили обрушения других зерновых складов — 31 июля и 4 августа. Больше месяца там полыхает пожар забродившего от жары зерна.

Ранее «Курсор» писал, что два года после взрыва: в Бейруте обрушились бункеры. В порту Бейрута обрушились огромные склады зерна. До этого пожар охватил зерновые помещения и длился несколько недель.

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