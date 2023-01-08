Британец не смог ограбить банк из-за плохого почерка

Мужчина в городе Истборн (Великобритания) несколько раз предпринимал попытки ограбить банк, но уходил ни с чем из-за своего неразборчивого почерка.

Об этом сообщает издание Eastbourne Herald.

67-летний Айэн Слэттери пытался совершать ограбления тихо, он просто передавал сотрудникам банка записки, написанные от руки, в которых говорилось, что у него есть оружие, поэтому он просит отдать ему деньги и не подвергать посетителей банковского учреждения опасности.

Первый раз пенсионер пришел в банк в Британском строительном обществе в Истборне, но сотрудник банка не смог понять, что написано в записке, поэтому грабитель ушел с пустыми руками. Позже они расшифровали тест и сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов, а также передали им данные из камер наблюдения.

Второе ограбление мужчине удалось провернуть, в другом отделении этого же банка, но в Гастингсе. Кассир после прочтения записки передала грабителю 2,4 тысячи фунтов стерлингов наличными. Когда он ушел, сотрудник банка рассказал полиции об инциденте.

Спустя несколько дней пенсионер попытался ограбить коммерческий банк NatWest в Гастингсе, но кассир отказалась отдавать ему деньги, поэтому мужчина покинул учреждение с пустыми карманами.

После этого британца арестовали, он признал свою вину. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы и двум годам испытательного срока.

«Курсор» писал ранее, что в центре Рима произошел курьезный инцидент. Мужчина вместе с сообщниками собирался ограбить банк, но застрял в тоннеле, который самостоятельно выкопал для совершения преступления.