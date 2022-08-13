В Италии мужчина застрял в туннеле, который копал для ограбления банка

В центре Рима произошел курьезный инцидент. Мужчина вместе с сообщниками собирался ограбить банк, но застрял в тоннеле, который самостоятельно выкопал для совершения преступления.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Спасатели на протяжении восьми часов пытались достать застрявшего в тоннеле мужчину, он находился на глубине шести метров после обрушения части дороги недалеко от Ватикана.
Спасателям о пострадавшем рассказал один из четверых предполагаемых участников банды, остальные же спаслись из туннеля самостоятельно. Чтобы достать мужчину, спасателям пришлось выкапывать параллельную яму. Пострадавшему передавали жидкую пищу и кислородный баллон в тоннель перед тем, как освободить его из ловушки. После этого его госпитализировали в больницу с травмами.
Исследователи говорят, что преступники копали тоннель, который начинался под закрытым магазином и вел до ближайшего хранилища. Вероятнее всего, мужчины собирались ограбить банк в государственный праздник Феррагосто, воспользовавшись тем, что в этот день он будет закрыт.
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