В Италии мужчина застрял в туннеле, который копал для ограбления банка

Спасателям о застрявшем мужчине сообщил один из четырех предполагаемых членов банды. Последние же спаслись из заблокированного тоннеля.

В центре Рима произошел курьезный инцидент. Мужчина вместе с сообщниками собирался ограбить банк, но застрял в тоннеле, который самостоятельно выкопал для совершения преступления.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Спасатели на протяжении восьми часов пытались достать застрявшего в тоннеле мужчину, он находился на глубине шести метров после обрушения части дороги недалеко от Ватикана.

Спасателям о пострадавшем рассказал один из четверых предполагаемых участников банды, остальные же спаслись из туннеля самостоятельно. Чтобы достать мужчину, спасателям пришлось выкапывать параллельную яму. Пострадавшему передавали жидкую пищу и кислородный баллон в тоннель перед тем, как освободить его из ловушки. После этого его госпитализировали в больницу с травмами.

Исследователи говорят, что преступники копали тоннель, который начинался под закрытым магазином и вел до ближайшего хранилища. Вероятнее всего, мужчины собирались ограбить банк в государственный праздник Феррагосто, воспользовавшись тем, что в этот день он будет закрыт.

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