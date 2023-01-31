Британка захотела отомстить мужчине и по ошибке сожгла чужой дом

Обиженная жительница британского города Гримсби (графство Линкольншир) решила отомстить предавшему ее возлюбленному и по ошибке сожгла чужой дом, владельцем которого был пожилой инвалид.

Об этом сообщает Grimsby Live.

57-летняя Джени Энн Пекитт захотела отомстить мужчине, с которым встречалась всего два раза. Женщина решила, что они находятся в отношениях и он ей изменил. Разозлившись, она подсунула в почтовый ящик дома, где, по ее мнению, жил мужчина, пропитанную горючим веществом тряпку. Оказалось, что британка ошиблась адресом и подожгла квартиру пожилого инвалида. Житель квартиры сумел спастись, не получив травм, однако огонь повредил имущество на крупную сумму.

Когда на место происшедшего прибыли полицейские и аварийные службы, женщина плюнула в лицо сотруднику полиции. Прокурор Дэвид Холл пояснил суду, что Пекитт приревновала мужчину из-за его поведения. Холл подчеркнул, что у женщины было четкое намерение причинить вред человеку, которого она сочла обидчиком.

Адвокат британки Крейг Лоу сообщил, что Пекитт страдает от сложного посттравматического стрессового расстройства и других проблем с психическим здоровьем. Причиной появления проблем стало жестокое обращение в детстве и история болезненных отношений.

Судья Джон Текрей назвал действия женщины экстраординарной реакцией после столь короткого знакомства с предполагаемой жертвой. Он подчеркнул, что потерпевшему удалось спастись по чистой случайности: он находился в процессе переезда и еще не успел заехать в дом.

Суд приговорил Пекитт к шести годам лишения свободы. Женщина должна будет отбыть половину срока, прежде чем будет рассмотрен вопрос о возможности досрочного освобождения.

«Курсор» писал ранее, что сотрудники полиции задержали 39-летнюю жительницу Петах-Тиквы по подозрению в поджоге автомобиля своей соседки. Женщина призналась в содеянном и объяснила, что на самом деле пыталась навредить другому человеку.