Британская разведка насчитала в Украине около 50 тысяч вагнеровцев

Британская разведка утверждает, что частная военная компания «Вагнер» имеет в подчинении до 50 тысяч боевиков, задействованных в войне в Украине.

ЧВК «Вагнер» стала ключевым компонентом военной кампании рф*. Их численность растет и воюют вчерашние зэки преимущественно на Донбассе.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании.

Британская разведка обращает внимание на то, что в последнее время ЧВК «Вагнер», которая ранее находилась «в тени», все больше выходит в публичное пространство. Так, 27 декабря 2022 года в российском едином государственном реестре появилась информация о том, что группа «Вагнер» официально зарегистрировалась как юридическое лицо. Основным видом деятельности группа объявила «консультирование по вопросам управления»; никакого упоминания о боевых услугах не было.

При этом частные военные компании (ЧВК) остаются в россии вне закона, несмотря на длительные дискуссии о реформировании законодательства, говорится в обзоре.

В разведке говорят, что «Вагнер» почти наверняка сейчас насчитывает до 50 000 боевиков и регистрация такой деятельности, вероятно, должна принести доход ее основателю.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!