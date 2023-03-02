Британская разведка рассказала, как погода влияет на войну в Украине

В Украине война идет уже более года, и за это время у российской армии не было особых военных достижений.

Для того, чтобы российская федерация* смогла достигнуть «целей» так называемой «специальной военной операции», нужна магия и чудесное стечение обстоятельств. Даже погода не играет на руку оккупационному режиму. К примеру, по данным британской разведки, из-за потепления условия для передвижения по местности в районе Бахмута ухудшатся, что, вероятно, может дать преимущество украинским силам.

Подробнее об этом говорится в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Ведомство сообщает, что изменение климатических условий в районе Бахмута может повлиять на передвижение по местности и возможно дать преимущество украинским войскам.

Согласно сообщению, опубликованному на Twitter, украинские военные продолжают защищать Бахмут, однако повышение температуры может привести к ухудшению условий передвижения и созданию бездорожья, что затруднит перемещение по пересеченной местности.

Известно, что плохие условия передвижения по местности обычно создают военное преимущество для защищающейся стороны, подчеркивают в отчете разведки. В настоящее время дневная температура почвы повышается и держится выше нуля, и ожидается, что ночные заморозки и повышения температуры днем будут продолжаться еще на протяжении следующей недели. Однако, прогнозируемое весеннее потепление может привести к дальнейшему ухудшению условий передвижения по местности.

Ранее «Курсор» информировал, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что война против *россии должна была начаться еще в 2021 году. Дата начала вторжения переносилась и в феврале 2022 года, а окончательное решение было принято в кремле в середине дня 23 февраля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!