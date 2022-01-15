Британские ученые обнаружили новое побочное действие от курения

Согласно данным, полученным в результате нового исследования, курение на протяжении длительного периода вдвое увеличивает вероятность возникновения расстройства психики и других душевных заболеваний.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Psychological Medicine».
Специалисты проанализировали ДНК более полумиллиона жителей Великобритании.
В результате, им удалось обнаружить, что курящие люди примерно в 2,27 раза чаще становились шизофрениками и почти в два раза чаще страдали хронической депрессией.
Предположительно, никотиновая зависимость, по мнению ученых, способствует нарушению работы двух важных сигнальных молекул, которые влекут за собой сбои в работе мозга. Речь идет о нормальном поступлении нейромедиаторов серотонина и дофамина, влияющих на развитие психических заболеваний.
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