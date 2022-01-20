Бритни Спирс теперь вовлечена в судебные баталии с сестрой и отцом

40-летняя поп-суперзвезда за последние несколько месяцев публично поделилась серией далеко не восторженных взглядов на свою семью.

Семейная вражда Бритни Спирс приняла беспрецедентный оборот, поскольку теперь она юридически противостоит своей сестре и отцу по разным вопросам.

Об этом сообщает newsweek.com.

40-летняя поп-суперзвезда за последние несколько месяцев публично поделилась серией далеко не восторженных взглядов на свою семью, что усилило ее критику в их адрес, когда ее борьба за освобождение от опекунства достигла апогея.

Адвокат Бритни Спирс, Мэтью С. Розенгарт, в письме потребовал, чтобы Джейми Линн Спирс перестала обсуждать жизнь своей сестры во время интервью, и ей грозит судебный иск, если она откажется подчиниться.

Письмо начинается так: «Мы пишем с некоторыми колебаниями, потому что последнее, чего хочет Бритни, — это привлечь больше внимания к вашей несвоевременной книге и ее вводящим в заблуждение или возмутительным заявлениям о ней. Хотя Бритни не читала и не собирается читать вашу книгу, она и миллионы ее поклонников были потрясены, увидев, как вы использовали ее для получения денежной выгоды. Она не потерпит этого и не должна».

Далее в письме говорится: «Выдержав 13-летнее опекунство, которое лишило ее гражданских прав и основных свобод, Бритни больше не будет подвергаться издевательствам со стороны своего отца или кого-либо еще».

Ранее Курсор сообщал, что Бритни Спирс заявила, что больше не будет давать концертные туры.

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