«Будем действовать решительно»: президент Ирана анонсировал подавление любых протестов в стране

Президент Ирана Ибрагим Раиси выступил с критикой участников акций протестов, которые произошли в стране. Он недоволен реакцией граждан, а также обещает жестоко подавить любые проявления свобод на улицах.

Политик своим заявлением отреагировал на новость о смерти 22-летней Махсы Амини. Глава государства не намерен смягчать давление со стороны правоохранительных структур.

Об этом 24 сентября сообщает Maariv.

«Мы должны решительно противостоять протестующим по всей стране», – заявил политик.

Комментарии Раиси были сделаны во время телефонного звонка с соболезнованиями семье агента службы безопасности, зарезанного на прошлой неделе, предположительно протестующими. Они были разгневаны смертью молодой женщины Махсы Амини. Ранее ее задержали полицейские за несоблюдение правил ношения хиджаба. По данным источников, женщина подверглась пыткам, после чего впала в кому и скончалась.

В Иране постепенно массовые беспорядки набирают силу впервые за многие годы. Толпы людей на территории столицы и других городов захватывают здания органов власти, женщины публично обрезают волосы и сжигают хиджабы. Горящие автомобили, перекрытые трассы, демонстранты, забрасывающие полицию камнями. Такие фото и видео поступают почти из всех регионов страны.

Протестующие по всему Ирану продолжали ожесточенные столкновения с силами безопасности. Некоторые организованные государством демонстрации также прошли в пятницу, 23 сентября, в нескольких иранских городах для противодействия антиправительственным протестам, при этом некоторые демонстранты призывали к казни «бунтовщиков».

Ранее «Курсор» сообщал, что хэштег #Mahsa_Amini и его персидская версия используются большим количеством людей в Иране, а также многими людьми за рубежом. Запросы в соцестях и интернете побили исторический рекорд.