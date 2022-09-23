Гибель 22-летней девушки в Иране: «протестный» хэштег побил исторический рекорд

22-летняя Махса Амини скончалась на прошлой неделе из-за тяжелой травмы головы после ареста за ношение «неподходящего хиджаба».

Популярный хэштег в поддержку Махсы Амини, молодой женщины, чья смерть вызвала общенациональные протесты в Иране, был ретвитнут более 40 миллионов раз.

Хэштег #Mahsa_Amini и его персидская версия используются большим количеством людей в Иране, а также многими людьми за рубежом. Это число примерно в 10 раз больше, чем у самых «модных» хэштегов в Твиттере, и это подвиг, достигнутый благодаря сотрудничеству многочисленных знаменитостей и политических деятелей, а также правозащитников и организаций. Количество ретвитов могло бы быть еще выше, если бы Исламская Республика не закрыла доступ в Интернет во многих частях Ирана или не заблокировала большинство путей, которые люди используют для обхода блокировки Twitter.

Напомним, что 22-летняя Махсы Амини скончалась на прошлой неделе из-за тяжелой травмы головы после ареста за ношение «неподходящего хиджаба».

Однако власти не арестовали ни одного сотрудника полиции и не предоставили никаких подробностей о ходе расследования.