Гибель 22-летней девушки в Иране: «протестный» хэштег побил исторический рекорд

22:38, Сегодня
Мировые новости
хиджаб фото
Фото: pixabay.com

22-летняя Махса Амини скончалась на прошлой неделе из-за тяжелой травмы головы после ареста за ношение «неподходящего хиджаба».

Популярный хэштег в поддержку Махсы Амини, молодой женщины, чья смерть вызвала общенациональные протесты в Иране, был ретвитнут более 40 миллионов раз. 

Хэштег #Mahsa_Amini и его персидская версия используются большим количеством людей в Иране, а также многими людьми за рубежом. 

Это число примерно в 10 раз больше, чем у самых «модных» хэштегов в Твиттере, и это подвиг, достигнутый благодаря сотрудничеству многочисленных знаменитостей и политических деятелей, а также правозащитников и организаций. 

Количество ретвитов могло бы быть еще выше, если бы Исламская Республика не закрыла доступ в Интернет во многих частях Ирана или не заблокировала большинство путей, которые люди используют для обхода блокировки Twitter. 

Напомним, что 22-летняя Махсы Амини скончалась на прошлой неделе из-за тяжелой травмы головы после ареста за ношение «неподходящего хиджаба».

Однако власти не арестовали ни одного сотрудника полиции и не предоставили никаких подробностей о ходе расследования.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе выступления перед Генассамблеей ООН призвал мировые государства выдвинуть иранскому режиму «реальную военную угрозу», лишь после чего с Ираном можно будет договориться «о более длительном и прочном соглашении».

Также Курсор информировал о том, что на встрече организации «Объединенные против ядерного Ирана» посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о необходимости того, чтобы страны всего мира не стали исключать военный вариант против Ирана.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.