«Под шквальным огнем»: минобороны Украины показало видео окопов ВСУ под Бахмутом

Министерство обороны Украины показало видео, на котором представлены последствия атак на украинские позиции на Бахмутском направлении. Этот участок фронта остается одним из наиболее сложных.

Российские оккупанты регулярно пытаются атаковать, но несут серьезные потери и отходят.

Видео с места боев опубликовано 16 октября в «Твиттер«.

В описании к ролику указано, что это «не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве под Верденом или на Сомме». Окопы под Бахмутом все же напоминают период Первой мировой войны.

«Украинская пехота уже несколько месяцев удерживает под шквальным огнем рашистов», – говорится в сообщении.

No, this is not footage from Sam Mendes’ new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022

Генштаб ВСУ ежедневно информирует общество о российских атаках и попытках захватить новые территории. В этот направлении фронта еще одним сложным участком фронта остается Авдеевский.

Российские захватчики также активно обстреливают мирные города ракетами и запускают иранские беспилотники. За последний день в результате российских ударов погибло 11 мирных жителей, поскольку город Запорожье на юге страны подвергся нападению в результате нападения с применением беспилотников-камикадзе и ракет.

В Донецкой области восемь мирных жителей погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В Запорожской области два человека погибли, один пострадал. В Харьковской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. В Днепропетровской области пострадали два человека, в Херсонской области пострадал один человек.

Ранее Курсор сообщал, что бойцы ВСУ показали, как уничтожили российских разведчиков.