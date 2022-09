Букингемский дворец опубликовал фотографию места последнего упокоения королевы Елизаветы II

Камень, сделанный из черного бельгийского мрамора, находится в Мемориальной часовне короля Георга VI, которую королева Елизавета заказала в 1962 году как место захоронения своего отца Георга VI. Королева была похоронена здесь в понедельник после государственных похорон в Вестминстерском аббатстве.

Соответствующее фото опубликовали в «Твиттере» Букингемского дворца.

Buckingham Palace releases a photo of the ledger stone featuring Elizabeth II’s name within St. George’s Chapel at Windsor Castle. https://t.co/D7Cu9LKRty

— CNN Breaking News (@cnnbrk) September 24, 2022