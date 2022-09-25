Букингемский дворец опубликовал фотографию места последнего упокоения королевы Елизаветы II

Снимок с места последнего упокоения королевы Елизаветы II был представлен Букингемским дворцом 24 сентября. Фото сделано в королевской часовне в Виндзоре, на которой запечатлен гроссбух, на котором написано ее имя, имена ее родителей и мужа принца Филиппа.

Камень, сделанный из черного бельгийского мрамора, находится в Мемориальной часовне короля Георга VI, которую королева Елизавета заказала в 1962 году как место захоронения своего отца Георга VI. Королева была похоронена здесь в понедельник после государственных похорон в Вестминстерском аббатстве.

Соответствующее фото опубликовали в «Твиттере» Букингемского дворца.

Buckingham Palace releases a photo of the ledger stone featuring Elizabeth II’s name within St. George’s Chapel at Windsor Castle. https://t.co/D7Cu9LKRty — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 24, 2022



Подробности относительно процесса соблюдения традиций и процессий представители королевского дворца не сообщили. Известно, что медная надпись на камне гласит: «Георг VI 1895-1952 / Елизавета 1900-2002» в двух верхних строках, за которыми следует звезда с подвязками, а затем «Елизавета II 1926-2022 / Филипп 1921-2021» в двух нижних строках.

Сестра королевы Елизаветы, принцесса Маргарет, также похоронена в часовне в Виндзорском замке к западу от Лондона.

Елизавета умерла 8 сентября в замке Балморал, ее летнем доме в шотландском нагорье, после 70 лет пребывания на престоле. Ее сын Чарльз стал королем.

Ранее «Курсор» сообщал, что Букингемский дворец показал знаменитый красный почтовый ящик в канцелярии короля Карла III. Королевский дворец представил только снимок, но подробности о своей работе новый монарх не сообщил. Он был изображен со своей официальной красной ложей, в которой он получает правительственные документы. Британский король на фото запечатлен за столом. Он прислонился к коробке и пристально разглядывал документы, которые находились в ней. На заднем плане фотография, на которой изображены покойные родители Чарльза, королева Елизавета и принц Филипп.