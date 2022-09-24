Букингемский дворец показал знаменитый красный почтовый ящик в канцелярии короля Карла III

11:50, Сегодня
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Фото: скриншот из Youtube

Король Карл III был изображен со своей официальной красной ложей, в которой монарх получает правительственные документы, на фотографии, опубликованной Букингемским дворцом в пятницу, когда новый король приступает к своим официальным обязанностям.

Это одно из первых фото с начала правления нового монарха. Снимок был сделан в Зале восемнадцатого века Букингемского дворца на прошлой неделе.

В «Твиттере» Букингемского дворца его опубликовали 24 сентября.

Британский король на фото запечатлен за столом. Он прислонился к коробке и пристально разглядывал документы, которые находились в ней.


На заднем плане фотография, на которой изображены покойные родители Чарльза, королева Елизавета и принц Филипп. Елизавета, самый долго правящий монарх Великобритании, умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Запертый красный почтовый ящик — это изображение, прочно ассоциирующееся с британской монархией, с которым регулярно изображалась покойная королева Елизавета II. Он содержит документы британского правительства и некоторых стран Содружества, которые отправляются монарху из канцелярии личного секретаря.

Ранее «Курсор» сообщал, что прощальная церемония с королевой Великобритании Елизаветой II состоялась 19 сентября. Гроб с монархом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это и символизировало завершение панахиды. Принц Грри не сдерживал слезы, когда смотрел за процессией. Он сидел вдалеке от остальной семьи.

Под конец службы самый высокопоставленный чиновник в британском королевском дворе Лорд Чемберлен сломал жезл, который являлся символом власти. Экс-глава британской внутренней секретной службы МИ-5 Эндрю Паркер положил его на гроб покойной. Этот ритуал символизирует окончание его службы монарху.

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