Букингемский дворец показал знаменитый красный почтовый ящик в канцелярии короля Карла III

Это одно из первых фото с начала правления нового монарха. Снимок был сделан в Зале восемнадцатого века Букингемского дворца на прошлой неделе.

В «Твиттере» Букингемского дворца его опубликовали 24 сентября.

Британский король на фото запечатлен за столом. Он прислонился к коробке и пристально разглядывал документы, которые находились в ней.

A new photograph released tonight shows King Charles III carrying out official government duties from The King’s Red Box. It was taken in the Eighteenth Century Room at Buckingham Palace last week & features a picture of the Queen & Prince Philip given to King George VI in 1951. pic.twitter.com/FADXhCMi1h

