Букингемский дворец показал знаменитый красный почтовый ящик в канцелярии короля Карла III

Король Карл III был изображен со своей официальной красной ложей, в которой монарх получает правительственные документы, на фотографии, опубликованной Букингемским дворцом в пятницу, когда новый король приступает к своим официальным обязанностям.

Это одно из первых фото с начала правления нового монарха. Снимок был сделан в Зале восемнадцатого века Букингемского дворца на прошлой неделе.

В «Твиттере» Букингемского дворца его опубликовали 24 сентября.

Британский король на фото запечатлен за столом. Он прислонился к коробке и пристально разглядывал документы, которые находились в ней.

A new photograph released tonight shows King Charles III carrying out official government duties from The King’s Red Box. It was taken in the Eighteenth Century Room at Buckingham Palace last week & features a picture of the Queen & Prince Philip given to King George VI in 1951. pic.twitter.com/FADXhCMi1h — Victoria Arbiter (@victoriaarbiter) September 23, 2022



На заднем плане фотография, на которой изображены покойные родители Чарльза, королева Елизавета и принц Филипп. Елизавета, самый долго правящий монарх Великобритании, умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Запертый красный почтовый ящик — это изображение, прочно ассоциирующееся с британской монархией, с которым регулярно изображалась покойная королева Елизавета II. Он содержит документы британского правительства и некоторых стран Содружества, которые отправляются монарху из канцелярии личного секретаря.

Ранее «Курсор» сообщал, что прощальная церемония с королевой Великобритании Елизаветой II состоялась 19 сентября. Гроб с монархом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это и символизировало завершение панахиды. Принц Грри не сдерживал слезы, когда смотрел за процессией. Он сидел вдалеке от остальной семьи.

Под конец службы самый высокопоставленный чиновник в британском королевском дворе Лорд Чемберлен сломал жезл, который являлся символом власти. Экс-глава британской внутренней секретной службы МИ-5 Эндрю Паркер положил его на гроб покойной. Этот ритуал символизирует окончание его службы монарху.