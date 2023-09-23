Бультерьер нашел оригинальный способ для продления прогулки

Поразительно, что он додумался до такого.

Шэрон Харланд рассказывает, что ее английский бультерьер по прозвищу Фиджет обычно слушается и ведет себя хорошо. Но все меняется, когда приходит время возвращаться с прогулки домой, и здесь собака готова продемонстрировать ослиное упрямство.

Об этом пишет womanlife.kyiv.ua.

Фиджет может разыграть свою смерть или просто лечь на дорожку, не позволяя хозяйке сдвинуть ее с места. Один из таких забавных моментов 35-летняя жительница Хинкли (Лестершир, Англия) сняла на видео — ей пришлось пойти на самые ласковые уговоры, чтобы любимица наконец-то поняла, что есть время гулять и есть время сидеть дома.

Ранее "Курсор" писал о том, что мопс-паркурщик благодаря своим трюкам стал известным в Сети.