Не в октябре: когда откроют прямые рейсы между Израилем и Вьетнамом

Как оказалось, для открытия прямого авиасообщения между странами требуется больше времени.

В июле текущего года было принято решение открыть между Израилем и Вьетнамом прямые авиарейсы. Ожидалось, что первые самолеты по маршруту отправятся уже в октябре, но дату пришлось перенести.

Об этом сообщает издание "НЭП".

По словам посла Вьетнама в Израиле Ли Дук Транга, установленный срок начала авиарейсов отложили на начало 2024 года. Оказалось, что для запуска маршрута требуется больше времени. Вскоре в нашу страну прибудут представители вьетнамской авиакомпании, чтобы провести проверку всех аспектов эксплуатации линии и завершить необходимые моменты для упорядоченного функционирования новой авиалинии.

Известно, что перелеты будет выполнять авиаперевозчик Vietjet Air. Длительность полета будет составлять около 8,5 часа. Стоимость билетов пока не сообщается.

"Курсор" писал ранее, что крупнейшая израильская авиакомпания El Al сообщила, что со следующего года повысит частоту рейсов в Соединенные Штаты Америки, в общей сложности выполняя по 49 перелетов в неделю.

Еще мы писали, что британская авиакомпания TUI, которая является частью немецкой TUI Group, собирается ввести новое авианаправление из Тель-Авива в бельгийский город Антверпен. Планируется, что это направление будет доступно для израильтян начиная с 14 декабря.

Напомним, что казахстанская авиакомпания Air Astana предлагает пассажирам воспользоваться скидкой на билеты в Израиль. Она действует как на прямые рейсы в Тель-Авив, так и на рейсы с пересадкой.

Читайте также, что авиакомпания Sun d'Or, которая входит в группу El Al заявила, что с декабря текущего года возобновляет полеты в Краков (Польша) и продажа билетов уже стартовала.