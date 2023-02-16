Бывшая супруга владимира путина экстренно распродает недвижимость в Европе

Действующий президент россии владимир путин развелся со своей супругой людмилой в 2013 году. Но женщина боится, что на нее обрушаться санкции из-за войны в Украине.

Бывшая первая леди россии* людмила путина давно и удачно находится во втором браке, поспешно сменив фамилию на «очеретная». Более того, территорию рф женщина давно покинула, и связывает с путиным ее только общие дети и внуки. Это если судя по официальным данным. Но знающие люди утверждают, что ситуация обстроит куда сложнее, а потом людмила очеретная срочно продает две квартиры в элитном жилом комплексе в испанской Марбелье.

Подробнее об этом информирует испанский портал El Confidencial.

Сообщается, что сейчас две испанские квартиры принадлежат нынешнему мужу очеретной – артуру очеретному. К слову, пока на людмилу не были возложены санкции Европейского Союза, однако совместные дочери с путиным уже попали под их действие. А потому, вполне закономерно может случиться так, что бывшая первая леди вместе с новым супругом окажется «на карандаше» у ЕС. Если Брюссель примет решение, что вся семья очеретных лишиться квартир и остального европейского имущества.

Отмечается, что недвижимость в Марбелье, которая оценивается в 2,2 миллиона евро, была приобретена Артуром Очеретным до брака с Людмилой, хотя не исключено, что для покупки он мог использовать деньги бывшей супруги президента России.

Ранее «Курсор» информировал, что журналисты выяснили, как сейчас живет бывшая жена путина. Бывшая супруга главы кремля покупает себе дорогую недвижимость в Испании, Швейцарии и во Франции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!