Журналисты выяснили, как сейчас живет бывшая жена путина

Журналисты выяснили, что бывшая супруга главы Кремля покупает себе дорогую недвижимость в Испании, Швейцарии и во Франции.

Бывшая супруга владимира путина* Людмила Очеретная получает финансирование от мэрии москвы. Кроме того, деньги ей дает газпромбанк и «северсталь» рф.

Об этом говорится в материале, который опубликовал Фонд Алексея Навального.

Авторы утверждают, что три главные спонсора так называемого «центра развития межличностных коммуникаций», которым и управляет Людмила Очеретная, именно вышеупомянутые юридические лица.

Примечательно, что фонд на данный момент возглавляет теперешний супруг Людмилы Артур Очеретный. Людмила и Артур поженились в 2015 году, бывшая жена путина решила взять фамилию нового мужа.

Расследование журналистов также пришло к выводу, что Очеретный купил себе квартиры и дома на юге Франции, а также в Швейцарии и в Испании. Общая сумма покупок примерно 600 миллионов российских рублей.

В Фонде Навального утверждают, что пара Очеретных владеет виллой во французском Биаррице, которая стоила им 5,3 миллиона евро. На том же побережье недвижимость имеет и Екатерина Тихонова, которая также может быть дочерью владимира путина.

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