Бывший генерал США заявил, что COVID был изобретен, чтобы украсть выборы 2020 года

Опальный бывший генерал Майкл Флинн ложно заявил, что COVID был изобретен глобалистской кликой, чтобы украсть выборы 2020 года у Дональда Трампа .

Об этом сообщает newsweek.com.

Бывший советник бывшего президента Трампа сделал необоснованное утверждение во время интервью с теоретиком заговора и ведущим Infowars Алексом Джонсом, которым он поделился на своем веб-сайте в субботу.

В длинной тираде Флинн заявил, что Джордж Сорос, Билл Гейтс, Всемирная организация здравоохранения и Организация Объединенных Наций среди прочих каким-то образом изобрели COVID, чтобы править миром.

«Итак, давайте представим что-то под названием COVID, и они сделали это, и они сделали это по нескольким причинам. Одна из главных причин заключалась в том, чтобы украсть результаты выборов. Я имею в виду, что если демократы, вы знаете, будут так усердно работать над внешней политикой, как они работают над тем, чтобы украсть результаты выборов, возможно, нам будет лучше. За этим стоят настоящие люди, я имею в виду Клауса Шваба, Джорджа Сороса , у вас есть группа «Арабелла», это настоящие вещи, которыми руководят настоящие люди, которые поставили себя выше, вы знаете Билл Гейтс — еще один человек, который поставил себя выше некоторых из этих мировых институтов, и они управляют ими, они действительно управляют ими», — сказал Флинн.

Флинн все чаще флиртовал с крайними правыми деятелями и сторонниками теории заговора с тех пор, как Трамп помиловал его в 2020 году. Бывший генерал дважды признал себя виновным во лжи ФБР по поводу расследования в отношении России.

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