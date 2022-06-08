Бывший генсек НАТО признал, что Альянс ошибся, не предоставив Украине и Грузии ПДЧ в 2008 году

Также Андерс Фог Расмуссен высказал резкое несогласие с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Запад не должен «унижать» путина.

Бывший генсек НАТО Расмуссен признал, что Альянс допустил ошибку, не предоставив Украине и Грузии ПДЧ в 2008 году.

Согласно его словам, страны-члены не смогли договориться по этому вопросу.

Также он выразил свое несогласие с заявлением Макрона, что Запад не должен «унижать» путина*.

Расмуссен заявил, что никто не собирается спасать путина от унижения.

«Поэтому мой вывод: Украина должна выиграть эту войну, потому что, если путин преуспеет в Украине, он не остановится».

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