Бывший генсек НАТО признал, что Альянс ошибся, не предоставив Украине и Грузии ПДЧ в 2008 году

Бывший генсек НАТО Расмуссен признал, что Альянс допустил ошибку, не предоставив Украине и Грузии ПДЧ в 2008 году.
Согласно его словам, страны-члены не смогли договориться по этому вопросу.
Также он выразил свое несогласие с заявлением Макрона, что Запад не должен «унижать» путина*.
Расмуссен заявил, что никто не собирается спасать путина от унижения.
«Поэтому мой вывод: Украина должна выиграть эту войну, потому что, если путин преуспеет в Украине, он не остановится».
Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.
Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф.
Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!