С 24 февраля Израиль принял 32 тыс. беженцев из Украины

С 24 февраля в Израиль также въехало 38 тысяч граждан россии. 19 тысяч из них уже покинули Израиль. 10,000 сделали репатриацию.

Согласно известной информации, с начала полномасштабного вторжения россии* в Украину, в Израиль прибыло около 32 тысяч украинских беженцев.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Известно, что 8 тысяч беженцев уже покинули Израиль.

На данный момент в нашей стране находится 14,528 новоприбывших украинцев, которые не имеют права на репатриацию.

Остальные уже оформили репатриацию.

Также в Израиль прибыло 38 тысяч россиян, среди которых 19 тысяч уже покинули страну.

Курсор ранее писал, что Израиль отправил еще один самолет с медикаментами в Украину. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил о новой отправке самолета с гуманитарной помощью в Украину.

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