Бывший супруг Майли Сайрус подал на нее в суд за песню «Flowers»

Песня «Flowers» — это тот самый хит, в котором поется о том, что женщина «может все сделать сама». Данный хит стал культовым во многих странах мира.

Бывший супруг певицы Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, который также является младший брат «Тора» Криса Хемсворта, подал в суд на свою экс-жену за клевету из-за песни «Flowers».

Подробнее об этом сообщает издание Aceshowbiz.

Сообщается, что актер был вынужден принять решение о подаче иска после того, как новый сингл Майли Сайрус «Flowers» стал причиной конфликта между ним и создателями сериала «Ведьмак». Отметим, что актер должен был заменить Генри Кавилла в третьем сезоне сериала, исполнив главную роль.

Таким образом, 33-летний звезда кино подал иск на свою бывшую жену, певицу Майли Сайрус, обвинив ее в клевете. В документах, опубликованных в интернете, утверждается, что песня вызвала серьезный дискомфорт у Лиама и может повлиять на его карьеру.

В то же время, фанаты начали дискуссию в интернете по поводу поданного иска. Некоторые утверждают, что Майли никогда не называла Лиама напрямую, и поэтому нет оснований для подобных обвинений.

Тем временем, Эльза Патаки, жена брата Лиама Криса Хемсворта, прокомментировала слухи о возможном разводе Лиама и Майли, но не высказала никакого мнения относительно поданного иска, считая, что ее деверь имеет право высказаться.

Ранее «Курсор» информировал, что «капельницы здоровья», которые полюбили знаменитости, оказались очень опасными. В последнее время такие «эликсиры» востребованы у многих знаменитостей, например у Рианны, Майли Сайрус и Крисси Тейген. А восторженные комментарии звезд в соцсетях распространили их в широкие массы населения.