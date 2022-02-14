CAS разрешил россиянке Камилле Валиевой продолжить участие в Олимпийских играх-2022

Российская фигуристка Камила Валиева будет допущена к участию в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине после решения высшей спортивной инстанции CAS.

Спортивный арбитражный суд заявил, что оставил в силе решение Российского антидопингового агентства об отмене запрета на 15-летнюю спортсменку, у которой 25 декабря был положительный результат на запрещенное вещество.

Положительный результат ее теста на допинг не был известен до 8 февраля, после того как Валиева выступила в командном зачете на Зимних играх, восхитив зрителей четверным прыжком, впервые выполненным на женских олимпийских соревнованиях по фигурному катанию.

«Такое позднее уведомление произошло не по ее вине», — говорится в постановлении.

Международный олимпийский комитет (МОК), ВАДА и Международный союз конькобежцев (ИСУ) обжаловали решение РУСАДА отменить временное отстранение Валиевой от допинга.

Ранее официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что вручение медалей за командные соревнования не может состояться, пока не будет рассмотрено дело о допинге.

Неясно, могут ли другие члены команды ОКР получить золотые медали. Команда США, занявшая второе место, и Япония, занявшая третье место, также ждут решения.

«Это, вероятно, не будет решено во время этих игр, и это вызывает сожаление, но мы должны следить за процессом», — сказал Адамс.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал полное расписание олимпийских игра-2022.

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