Скандал на Олимпиаде: у российской спортсменки обнаружили допинг

Есть вероятность, что спортсменку не допустят к соревнованиям и лишат командной золотой медали, которую она завоевала в составе сборной ОКР.

Российская фигуристка Камила Валиева была уличена в употреблении допинга. По данным Международного агентства по тестированию (ITA), проба спортсменки, взятая 25 декабря на чемпионате России, дала положительный результат.

В её организме было обнаружено запрещенное вещество триметазидин, аналог мельдония.

Спортсменка была допущена к тренировкам, но МОК обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с просьбой оставить в силе отстранение.

Таким образом, дело будет рассматриваться до 15 февраля. У Валиевой есть шанс выступить в индивидуальных олимпийских соревнованиях.

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