CDC призывает туристов соблюдать повышенные меры предосторожности из-за оспы обезьян

CDC заявил, что риск для широкой публики низок, но людям следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появится новая необъяснимая кожная сыпь (поражения на любой части тела), с лихорадкой и ознобом или без них.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустил рекомендацию «Предупреждение — уровень 2» для туристов из-за распространения оспы обезьян.

Об этом сообщает Israel National News.

У CDC есть три известных уровня предупреждения:

Наблюдение — Уровень 1: Соблюдайте стандартные меры предосторожности.

Предупреждение — Уровень 2: Соблюдайте усиленные меры предосторожности.

Предупреждение — Уровень 3: Избегайте необязательных поездок.

Согласно официальным данным, в Израиле есть три подтвержденных случая этой болезни.

Министерство здравоохранения сообщило, что заболевшим оказался мужчина 34-х лет, который вернулся из путешествия.

Ранее редакция Курсора сообщала, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.

Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.

Еще напомним, что министерство здравоохранения рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти.