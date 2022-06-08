CDC призывает туристов соблюдать повышенные меры предосторожности из-за оспы обезьян

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустил рекомендацию «Предупреждение — уровень 2» для туристов из-за распространения оспы обезьян.
Об этом сообщает Israel National News.
У CDC есть три известных уровня предупреждения:
- Наблюдение — Уровень 1: Соблюдайте стандартные меры предосторожности.
- Предупреждение — Уровень 2: Соблюдайте усиленные меры предосторожности.
- Предупреждение — Уровень 3: Избегайте необязательных поездок.
Согласно официальным данным, в Израиле есть три подтвержденных случая этой болезни.
Министерство здравоохранения сообщило, что заболевшим оказался мужчина 34-х лет, который вернулся из путешествия.
Ранее редакция Курсора сообщала, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.
Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.
Еще напомним, что министерство здравоохранения рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти.