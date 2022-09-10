Чарльза III официально объявили новым королем Великобритании

По правилу «The King never dies», Великобритания никогда не может остаться без короля, поэтому Чарльз автоматически стал королем после смерти Елизаветы II.

Сегодня, 10 сентября, в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, чтобы официально провозгласить королем Великобритании Чарльза III.

Церемония его провозглашения началась в 10:00 (по лондонскому времени). К заседанию Совета престолонаследия присоединились принц Уильям, бывшие министры, премьер-министр. Впервые в истории заседание Совета транслировалось по телевидению.

Об этом сообщает ВВС.

Хотя старший сын покойной Елизаветы II автоматически стал монархом, традиция обязывает провозгласить специальную прокламацию и назвать имя нового главы государства и стран. А коронация монарха пройдет позже.

Лорд-президент Великобритании Пенни Мордаунт объявила о смерти монарха Елизаветы II и зачитала прокламацию, согласно которой новым королем становится Чарльз ІІІ.

Отметим, что 73-летний Чарльз стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его супруга Камилла получила статус королевы-консорта. А следующим наследником престола теперь является сын Чарльза — принц Уильям.

«Курсор» писал ранее, что король Великобритании Чарльз III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.