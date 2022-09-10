Чарльза III официально объявили новым королем Великобритании

Сегодня, 10 сентября, в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, чтобы официально провозгласить королем Великобритании Чарльза III.
Церемония его провозглашения началась в 10:00 (по лондонскому времени). К заседанию Совета престолонаследия присоединились принц Уильям, бывшие министры, премьер-министр. Впервые в истории заседание Совета транслировалось по телевидению.
Об этом сообщает ВВС.
Хотя старший сын покойной Елизаветы II автоматически стал монархом, традиция обязывает провозгласить специальную прокламацию и назвать имя нового главы государства и стран. А коронация монарха пройдет позже.
Лорд-президент Великобритании Пенни Мордаунт объявила о смерти монарха Елизаветы II и зачитала прокламацию, согласно которой новым королем становится Чарльз ІІІ.
Отметим, что 73-летний Чарльз стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его супруга Камилла получила статус королевы-консорта. А следующим наследником престола теперь является сын Чарльза — принц Уильям.
«Курсор» писал ранее, что король Великобритании Чарльз III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.