Чарльз ІІІ огласил имя нового принца Уэльского

В пятницу монарх впервые обратился к нации в качестве главы государства.

Король Великобритании Чарльз III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.

Это произошло по время первого официального обращения короля к нации в качестве главы государства в пятницу, 9 сентября.

«Я горжусь тем, что сделал его принцем Уэльским — страны, чей титул я имел такую ​​большую честь носить на протяжении всей моей жизни», – сказал Чарльз III.

Он выразил уверенность в том, что новые принц и принцесса Уэльские будут продолжать вдохновлять население и поднимать в национальных разговорах социальные вопросы. Также во время речи король вспомнил и своего младшего сына вместе с супругой – герцогов Сассекских.

«Я выражаю свою любовь к принцу Гарри и Меган, поскольку они продолжают строить свою жизнь за границей, – сказал король.

Кроме того, Чарльз III отдал честь своей покойной матери королеве Елизавете II, умершей в возрасте 96 лет вчера, 8 сентября. Он отметил, что королева была «вдохновением» и примером для него и его семьи.

Как сообщал Курсор, накануне 96-летняя королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни.

Ранее Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании, которой они посоветовали оставаться под их присмотром.

После этого дети Елизаветы II срочно отправились к 96-летнему монарху. Среди них был Чарльз, Анна, Эндрю, Эдуард. Также в Балморал приехали браться Уильям и Гарри.

Эта новость взбудоражила всю мировую общественность, которая внимательно следила за происходим. Помимо этого, британский канал BBC отменил все программы в связи с известиями о королеве.

Также возле ворот замка Балморал собралось огромное количество людей, которые были встревожены состоянием Елизаветы. Также в Букингемском дворце отменили традиционную смену караула.