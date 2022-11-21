Часы Apple Watch спасли жизнь индийскому подростку, упавшему в ущелье

С 17-летним подростком Мехта в округе Райгад (штат Махараштра, Индия) произошел инцидент, который мог закончиться трагично, если бы мальчик не воспользовался функцией смарт-часов Apple Watch.

Об этом сообщает издание Indiatoday.

Подросток вместе с друзьями отправился в поход к озеру Лонавала, но пошел дождь и он сорвался в 150-метровое ущелье, вывихнув обе лодыжки, поэтому передвигаться самостоятельно больше не мог.

По словам мальчика, его падение смягчили деревья и густая листва, поэтому ему удалось выжить. Но смартфон Мехти остался в рюкзаке одного из товарищей, поэтому связаться с ними он не мог. Но на руке у подростка были «умные» часы Apple Watch с поддержкой сотовой связи, с помощью которых он смог дозвониться к друзьям, а они вызвали сотрудников экстренной службы.

17-летний Мехта был доставлен в местную больницу, где ему провели операцию. Состояние мальчика сейчас в норме.

«Курсор» писал ранее, что смарт-часы от компании Apple помогли 32-летней женщине узнать, что она в положении, еще до того, как она сделала соответствующий тест и обратилась к врачу.

Еще мы писали, что полиция Даллеса, штат Орегон, сообщила, что женщина, купавшаяся в реке Колумбия, позвонила в службу 911 со своих Apple Watch после того, как ее нога застряла в камнях.