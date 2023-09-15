ChatGPT превзошел врачей и спас жизнь маленькому мальчику — детали резонансного случая в США

Мальчику не могли поставить диагноз три года.

ChatGPT спас жизнь ребенку, которому три года не могли поставить диагноз.

Об этом пишет Daily Mail.

По информации с портала, Алекс начал испытывать хроническую боль в четыре года. Его мать, Кортни, утверждает, что без постоянного приема обезболивающих у него был бы срыв.

Далее Алекс начал проявлять необычное поведение: капризы, усталость, и приступы гнева стали его обыденностью. Кроме того, у мальчика начались физические симптомы, включая ходьбу с волочением левой ноги и сильные головные боли.

В целом, мальчик посетил 17 врачей — от педиатра до стоматолога. В итоге мать решила обратиться за помощью к нейросети.

Кортни ввела результаты тестов сына в ChatGPT. Чат-бот ответил, что у мальчика синдром привязанного спинного мозга.

Синдром привязанного спинного мозга - это редкое заболевание, которое ограничивает кровоток по мере роста детей и вызывает онемение, боли, и другие проблемы. У Алекса была самая легкая форма этого заболевания, что делало его диагностику сложной.

После того, как ChatGPT поставил мальчику диагноз, этим летом ему сделали операцию. Сейчас он на пути к восстановлению.

Курсор писал, что пациенту из больницы в Нагарии спас жизнь искусственный интеллект.

Кроме того, искусственный интеллект впервые победил чемпионов мира по пилотированию беспилотников.

Напомним, что искусственный интеллект научился обманывать другие нейросети и деградировать из-за этого.