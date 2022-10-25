Еще одна европейская страна закрыла границы для туристов из россии

Ранее страны Балтии, Польша и Финляндия закрыли приняли аналогичное решение в ответ на продолжающуюся войну россии в Украине.

Граждане российской федерации* с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом Евросоюза, которые путешествуют с целью туризма, спорта или культуры, со вторника, 25 октября, не могут въезжать на территорию Чехии.

Об этом сообщает Radio Prague.

Отмечается, что правительство страны приняло соответствующее решение по предложению министерства иностранных дел. Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые в предыдущие недели закрыли свои границы для российских туристов в ответ на продолжающееся вторжение россии в Украину.

«По данным министерства, ежедневно через международный аэропорт в Чехию прибывают до 200 граждан россии. Ныне лицам, прибывающим на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны, то есть через международный аэропорт Чехии, с целью туризма, спорта или культуры, будет отказано во въезде», — говорится в сообщении.

Чехия стала первым государством-членом ЕС, приостановившим выдачу виз для граждан россии, на следующий день после вторжения в Украину, то есть 25 февраля. Запрет действует до сих пор, позже Чехия ввела его и для белорусских граждан, в обоих случаях, за исключением гуманитарных случаев.

Как сообщал Курсор, отказ мировых стран от приема российских туристов повысит безопасность и снизит преступность. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в статье «Закройте двери для российских туристов».

Ранее Курсор писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!