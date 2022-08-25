В украинском МИД назвали плюсы для мира от запрета на въезд российским туристам

Отказ мировых стран от приема российских туристов повысит безопасность и снизит преступность.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в статье «Закройте двери для российских туристов» для издания Politico, перевод которой опубликован на сайте МИД.

Глава украинской дипломатии отметил, что хотя правовая ответственность за совершенные преступления действительно индивидуальна, существует также общая ответственность общества, которую россияне должны нести за все горе, причиненное Украине. В то же время, массовая поддержка войны внутри россии* остается действительностью, которую не все европейские лидеры готовы признать, констатировал Кулеба.

Россияне еще даже не начинали осознавать свою вину. На самом деле они двигаются в противоположном направлении. Пора снять розовые очки и трезво посмотреть на реальность российского фашизма, призвал глава МИД.

Он назвал возложение вины исключительно на путина «опасно наивным» и предостерег, что россия не изменится, пока поколения россиян не осознают общую вину и ответственность за то, что совершила их страна

Именно поэтому необходимо, чтобы все страны ЕС и Группы семи прекратили выдавать туристические визы россиянам. Это будет первый шаг к их отрезвлению, считает министр.

В то же время, он отметил, что крошечное меньшинство россиян, которые не поддерживают путина и войну против Украины, должны сохранить возможность получить убежище. Также должен быть сохранен въезд по гуманитарным основаниям.

Кулеба также отметил, что россияне, поддерживающие агрессию против Украины с применением ракет и танков, также поддерживают российскую агрессию против Европы и Запада с использованием энергоносителей как оружия для накручивания цен на газ и инфляции, подстрекательства к политической нестабильности.

Глава МИД привлек внимание и к чисто практической составляющей этой дискуссии, касающейся безопасности. По его словам, россияне составляют повышенный риск конфликтов и преступлений на почве ненависти, особенно сейчас, когда им ежедневно промывает мозги агрессивная пропаганда. Они известны своим недостойным поведением на мировых курортах и ​​в туристических местах, а сейчас эти риски дополнительно возросли. Запрет въезда для россиян повысит безопасность и снизит преступность», – убежден глава украинской дипломатии.

В заключение он отметил, что Украина сейчас активно работает с партнерами в ЕС и Группе семи, убеждая их закрыть въезд российским туристам.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!