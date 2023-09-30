Исследователи забили тревогу и сделали важное заявление об угрозе для всего мира.

Новое исследование показало, что даже небольшое количество времени, проведенное в загрязненной атмосфере, может увеличить вероятность инсульта. Анализ 110 научных работ, включающих более 18 миллионов случаев инсульта, выявил, что всего пять дней в атмосфере с низким качеством воздуха могут значительно повысить риск развития инсульта.

Об этом сообщает "Medical News".

Исследование выявило несколько важных факторов. Первым обвиняемым оказались различные загрязняющие вещества, такие как диоксид азота, озон, угарный газ и диоксид серы. Были также изучены твердые частицы, которые могут быть источником проблемы, такие как выхлопные газы автомобилей, промышленные предприятия и дорожная пыль.

Исследование также подтвердило, что вдыхание высоких концентраций этих загрязняющих веществ существенно увеличивает риск инсульта. Например, повышение уровня диоксида азота увеличивает риск на 28%, а озон, оксид углерода и диоксид серы повышают риск на 5%, 26% и 15% соответственно. Мельчайшие частицы в воздухе также оказывают свой вред, повышая риск на 9% для PM 1 и на 15% для PM 2.5.

Что особенно тревожит, так это то, что не только увеличивается частота инсультов, но они также становятся смертельнее. Например, при повышенном уровне диоксида азота риск смерти от инсульта увеличивается на 33%, а диоксид серы вызывает рост на 60%.

Авторы исследования призывают принять срочные меры по борьбе с загрязнением окружающей среды. Улучшение качества воздуха может спасти миллионы жизней ежегодно. Однако стоит отметить, что большинство исследований проведено в более развитых странах, поэтому охват данных о странах с низким и средним уровнем дохода ограничен. Возможно, в этих странах ситуация еще хуже, и необходимо провести дополнительные исследования, чтобы получить полную картину загрязненности воздуха в глобальном масштабе.

До этого ученые предупредили, что сильная жара может уничтожить все человечество.