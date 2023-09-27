Сильная жара может уничтожить все человечество - ученые

Исследования показали, что на Землю может в будущем обрушиться массовое вымирание.

Исследователи непрерывно устремлены к разгадыванию истории нашей планеты, а также к попыткам предвидеть ее будущее. В недавнем исследовании, с использованием новой климатической модели и мощных суперкомпьютеров, ученые предсказали будущее Земли на протяжении 250 миллионов лет, и, кажется, что оно несет мало радужных перспектив для человечества.

По данным "The Guardian", ученые воспользовались климатической моделью, предоставленной Метеорологическим бюро Великобритании, и суперкомпьютером от Бристольского университета. Этот анализ привел их к выводу, что через 250 миллионов лет на Земле возникнет новый суперконтинент, который назван Пангеей Ультимой. По предположению ученых, с формированием этого суперконтинента придут экстремальные климатические изменения, радиация, и коллапс продовольственных поставок из-за слияния континентов. Согласно прогнозу, все эти факторы приведут к массовому вымиранию как человечества, так и всех млекопитающих.

Исследование выявило, что главной причиной массового вымирания будет тепловой стресс, вызванный масштабной вулканической активностью, что приведет к выбросу в атмосферу Земли вдвое большего количества углекислого газа, чем сегодня. Кроме того, нашей планете предстоит соприкосновение с "древним" Солнцем, излучающим гораздо больше радиации. Климатическая модель также предсказывает увеличение размеров внутренних пустынь в тропиках.

Суперконтинент Пангея Ультима будет окончательно сформирован, когда все существующие континенты объединятся в единое целое. Авторы исследования отмечают, что их работа представляет собой первую попытку моделирования того, насколько экстремальным может стать климат Земли в результате этой "грандиозной геологической реконструкции".

Исследователи подчеркивают, что использование климатической модели и суперкомпьютера также проливает свет на прошлые события вымирания, и эта информация может оказаться полезной астрономам, которые исследуют другие обитаемые планеты.

Согласно модели, сформирование будущего суперконтинента произойдет примерно через 250 миллионов лет на Земле. Это событие сопровождается экстремальными изменениями климата, такими как высокие температуры и высокая влажность на побережьях, а также суровыми условиями в огромных внутренних пустынях. Прогнозируется, что глобальная температура в этом будущем мире вырастет на 15°C по сравнению с доиндустриальным периодом, что приведет к крайней жаре. Ученые указывают на аналогичные температурные условия, которые доминировали на Земле в пермско-триасовую эпоху примерно 260 миллионов лет назад и вызвали массовое вымирание, уничтожив около 90% всех живых существ на планете.

Александр Фарнсворт из Бристольского университета, ведущий автор исследования, отмечает, что длительные периоды крайней жары, превышающие 40°C, будут чрезмерными для множества видов жизни. Массовое вымирание грозит не только человечеству, но и большинству млекопитающих и растений, неспособных выжить в условиях высоких температур в течение длительного времени. Это, в свою очередь, вызовет проблемы с продовольствием, что повлечет за собой голод среди населения Земли.

Ученые признают, что их прогноз сопряжен с высокой степенью неопределенности из-за очень длительных временных перспектив. Но они надеются, что их исследование, в конечном итоге, предоставит полезную информацию о событиях, связанных с массовым вымиранием в прошлом, и о возможной пригодности других планет для обитания.

До этого эксперты заявили, что человечеству грозит масштабная катастрофа, если ученые снизят яркость Солнца.