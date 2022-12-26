Число погибших в снежной буре в США стремительно увеличивается

48 человек погибли в результате снежной бури, охватившей большую часть США.
Об этом сообщает WWNO.
27 жертв зафиксированы в западном штате Нью-Йорк.
«Курсор» сообщал, что снегопады в Японии унесли жизни уже 17 людей.
Стихия охватила большую часть США.
48 человек погибли в результате снежной бури, охватившей большую часть США.
Об этом сообщает WWNO.
27 жертв зафиксированы в западном штате Нью-Йорк.
«Курсор» сообщал, что снегопады в Японии унесли жизни уже 17 людей.
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