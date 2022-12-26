Число погибших в снежной буре в США стремительно увеличивается

17:36, Сегодня
Мировые новости, Происшествия
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Фото: Pixabay

Стихия охватила большую часть США.

48 человек погибли в результате снежной бури, охватившей большую часть США.

Об этом сообщает WWNO.

27 жертв зафиксированы в западном штате Нью-Йорк.

«Курсор» сообщал, что снегопады в Японии унесли жизни уже 17 людей.

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