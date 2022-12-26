Снегопады в Японии унесли жизни уже 17 людей

В Японии из-за сильных снегопадов в последние дни уже погибли 17 человек, еще 93 человека пострадали.

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные японского Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

Отмечается, что сильные снегопады начались на севере Японии на прошлой неделе. По данным синоптиков, в северо-восточной части страны снега выпало втрое больше средней нормы.

В результате власти отменили десятки авиарейсов и отправлений поездов, на дорогах застряли сотни автомобилей.

Из-за снега на линиях электропередач без электричества остались около 20 тысяч домов на острове Хоккайдо. В течение дня подачу электрики удалось восстановить в большинстве пострадавших районов.

Как сообщал Курсор, зимний шторм обрушился на США 21 декабря, в результате чего 9 человек погибли и около миллиона остались без света.

Ураган принес в США заморозки, шквальный ветер и сильный снегопад. Представитель дорожного патруля Канзаса сообщил о гибели трех человек в северо-центральной части штата. По словам правоохранителей, все три случая связаны с погодными условиями. Так, в Канзас-сити автомобиль из-за гололеда слетел с дорожной насыпи и перевернулся в речку.

Ранее Курсор информировал о том, что шторм Юнис оставил без электричества сотни тысяч людей в Великобритании.

Также Курсор писал о том, что ученые обнаружили вид шторма, который образуется только в одном месте на Земле.