Число пропавших в результате наводнения в Германии превысило тысячу человек

В Германии в районе Арвайлер на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц в результате масштабного наводнения пропавшими без вести числятся 1 тыс 300 человек.

При этом, по информации местных властей, жертвами наводнения стали по меньшей мере 70 человек.

Об этом сообщает пресс-служба администрации района Арвайлер.

Поисками пропавших без вести занимаются значительные силы спасателей, военных и сотрудников полиции.

В данный момент продолжается операция по поиску пропавших без вести и извлечению тел погибших в районе вышедшей из берегов реки Ар.

Спасательная операция также проходит на территории федеральных земель Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

В операции по ликвидации последствий наводнения принимают участие свыше тысячи сотрудников пожарных служб, полиции и спасателей.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что была шокирована числом погибших и пропавших без вести в результате наводнения.

Terribles images montrant l’ampleur dramatique des inondations à Theux en province de Liège en Belgique. Il va encore pleuvoir toute la nuit. (© Christelle Jeanpierre) pic.twitter.com/hrj6zrf4JX — Météo Express (@MeteoExpress) July 14, 2021

Курсор уже сообщал, что десятки человек погибли в результате масштабного наводнения в Германии.

В результате сильнейшего наводнения в Германии погибли и пострадали десятки людей.

В Китае из-за масштабного наводнения эвакуировали тысячи людей. Мощные ливни спровоцировали повышения уровня воды в 14 реках на территории китайской провинции Сычуань, вызвав наводнение.