«Чистый» и новый: в Австралии обнаружили неизвестный науке наркотик

В Австралии во время одной из проверок кетамина химиками был обнаружен особый препарат. Его раньше никогда не видели в стране. К тому же, не было никакой клинической информации во всем мире.

Об этом пишет Science Alert.

Идентификация новых психоактивных веществ – наркотиков, похожих на общепринятые запрещенные наркотики – является серьезной проблемой при тестировании таблеток. Каждый химикат имеет свой особый «отпечаток». Его заносят в базу данных для аналитиков.

Однако в этот раз там ничего не было. Патрик Йейтс, доктор философии из Исследовательской школы химии Австралийского национального университета, провел образец через первое оборудование: инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье (FTIR). Он содержал базу из более чем 30 000 химикатов.

После анализа сделали предположение, что этот кетамин может быть просто новым аналогом под названием 2-фтордезхлорокетамин (2-FDCK). Но Патрик усомнился. Тогда его аспирант обратился к инструменту сверхвысокоэффективной хроматографии с матрицей фотодиодов (UPLC-PDA). В результате получили образец, похожий на кетамин.

Однако было что-то не так. Скорость, с которой химическое вещество X развивалось (известно как время содержания), была сходной. Но поглощение ультрафиолетового излучения было отключено. Обнаружили, что ни кетамина, ни 2-FDCK там не было. А наркотик был «чистым» и новым.

Химики связались с важными международными организациями, занимающимися мониторингом наркотиков со всего мира. Независимые учреждения подтвердили результаты опыта. Команда назвала новое вещество CanKet, как «Канберрский кетамин». Полный эффект от наркотика пока неизвестен.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле в таблетках и порошке для похудения обнаружили наркотик.