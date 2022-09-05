В Израиле в таблетках и порошке для похудения обнаружили наркотик

Лабораторные исследования показали, что в этих таблетках и порошке есть наркотик экстази (МДМА) и сибутрамин – вещество, запрещенное к использованию и продаже. Это обусловлено негативным влиянием на состояние сердца и психики.
Об этом сообщает издание «Детали«.
В Минздраве призвали израильтян покупать таблетки для похудения только в разрешенных для этого местах (например, аптеки) и не обращаться для этого к продавцам в социальных сетях и неофициальных сайтах.
Ранее в Министерстве здравоохранения сделали важное заявление касаемо вируса Западного Нила и комаров. По данным экспертов, с начала года от болезни скончался один человек.
Также «Курсор» сообщал, что в Израиле две крупные службы здравоохранения начинают кампании по вакцинации против гриппа. Это происходит на фоне опасений перекрестного заражения COVID-19.
Помимо этого, израильские ученые из университета Бар-Илан совершили прорыв, благодаря которому можно лечить людей, имеющих наркозависимость. Речь идет о своего рода стирании из памяти «приятных» ощущений, которые люди испытывают при приеме наркотиков.