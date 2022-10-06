Что случится, если планеты Солнечной системы увеличатся в два раза

Как отмечают эксперты, на одних планетах изменения будут весьма заметны, в то время как на других, никакой колоссальной разницы наблюдаться не будет.

Планеты Солнечной системы имеют разные размеры, и некоторые из них, включая Юпитер и Сатурн — поражают своими габаритами. Но что, если они станут еще больше? Об этом пишет What If.

Ученые предложили обратиться к таблице размеров планет и посмотреть, какой хаос произведет удвоение размера каждой из них.

Венера

По размерам она очень похожа на Землю. Но одно из ее многочисленных отличий заключается в том, что атмосфера Венеры настолько плотная, что давление на поверхности в 95 раз сильнее, чем на нашей планете. Увеличиваясь в размерах и массе, повышенная гравитация Венеры будет притягивать атмосферу еще ближе к поверхности. Это может привести к тому, что атмосфера станет настолько плотной, что путешествие через нее будет больше похоже на прогулку по воде.

Земля

Если бы Земля увеличилась в два раза, первое большое изменение, которое мы бы заметили — мы бы почувствовали себя намного тяжелее. За считанные секунды мы перейдем от своего веса, например, в 75 кг к 150 кг. А все потому, что сила гравитации станет в два раза сильнее. Вашему сердцу придется работать в два раза больше, чтобы перекачивать кровь. Также увеличилось бы давление на суставы. Прыжки, полеты или запуск ракет в космос могут уйти в прошлое.

Марс

Если Красная планета увеличится в два раза, мы вряд ли узнаем ее после таких изменений. Некогда сухое, пустынное место, со временем может превратиться в планету, более похожую на Землю, с океанами, реками и плотной атмосферой. Марс потерял свое магнитное поле, а затем и атмосферу, вероятно, из-за химических изменений внутри его ядра.

Юпитер

Удвоившись в размерах, Юпитер останется пугающе огромной планетой. И влияние этого будет настолько огромным, что, вероятно, сместится фактический центр нашей Солнечной системы. Видите ли, не все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Они вращаются вокруг общего центра масс, или барицентра. Благодаря нормальному размеру Юпитера этот барицентр находится примерно в 48 000 км от центра Солнца. Сложенная вдвое, эта точка в пространстве ушла бы еще дальше от Солнца.

Сатурн

Если Сатурном увеличится в размерах, ему придется попрощаться с его знаменитыми кольцами. Колоссальное увеличение гравитации на поверхности планеты нарушит баланс материалов колец, а также 5 самых маленьких спутников Сатурна. Они начнут падать на его поверхность с большей скоростью.

Уран

Помимо увеличения веса, для ледяного гиганта Урана, находящегося на краю Солнечной системы, мало что изменилось бы. Он по-прежнему будет держать рекорд самой вонючей планеты. Если удвоение размера Урана будет означать удвоение количества сероводорода в его верхних слоях атмосферы, это может распространять еще более сильный запах тухлых яиц.

Нептун

Судьба Нептуна не слишком отличалась бы от судьбы его гигантского ледяного соседа. За исключением того, что усиленное гравитационное притяжение Нептуна может в конечном итоге, привести к исчезновению некоторых или всех миллиардов ледяных объектов, расположенных за пределами его орбиты. Нептун уже поглотил вещество из пояса Койпера, эквивалентное массе в 7-10 раз превышающей массу Земли.

Плутон

Если Плутон удвоится в размерах, он может вернуться на путь восстановления своего прошлого статуса планеты. Если его дополнительная масса и гравитация смогут захватить обломки от окружающего его района, он сможет воссоединиться с остальными «членами семьи».

«Курсор» писал ранее, когда планеты покинут Солнечную систему.