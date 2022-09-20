Дело об убийстве журналистки Абу Акле передали в Международный уголовный суд

Коалиция юристов и правозащитных групп передала в Международный уголовный суд (МУС) дело об убийстве журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акле от имени ее семьи.

Правозащитники призвали прокуратуру расследовать то, что они описывают как «преднамеренное нападение Израиля» на репортера.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По словам адвокатов Абу Акле, они добавили ее дело к юридическому иску, поданному МУС, в котором Израиль обвинили в преднамеренном убийстве и ранении палестинских журналистов, одетых в жилеты для журналистов.

«Наша семья не должна еще один день ждать справедливости. Ни одна другая палестинско-американская или журналистская семья не должна терпеть то, что приходится нашей», – заявили родные журналистки.

Подача жалобы в суд не гарантирует возбуждение прокуратурой расследования. Если даже это произойдет, то расследование может длиться годы.

Ранее «Курсор» сообщал о результатах расследования причины смерти журналистки Абу Акле. В ЦАХАЛе сообщили, что с большой долей вероятности ее непреднамеренно застрелили израильские военнослужащие, но также есть другая версия.