Десятки человек погибли в результате масштабного наводнения в Германии

Левенц отметил, что сотрудникам пожарно-спасательной службы удалось извлечь еще 9 тел.
Об этом сообщает Focus.
«Мы предполагаем, что пожарной бригаде удалось извлечь еще девять трупов, по крайней мере, таков отчет руководства технических операций», – отметил чиновник.
Пострадали также десятки человек, при этом еще десятки человек числятся пропавшими без вести.
Масштабное наводнение было вызвано циклоном Бернд, который обрушился на западную и центральную части Германии.
Циклон сопровождался сильнейшими ливнями, спровоцировавшими масштабное наводнение.
Кроме того, в округе Рейн-Эрфт власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы дальнейших затоплений.
Курсор уже сообщал, что в результате сильнейшего наводнения в Германии погибли и пострадали десятки людей.
В Китае из-за масштабного наводнения эвакуировали тысячи людей. Мощные ливни спровоцировали повышения уровня воды в 14 реках на территории китайской провинции Сычуань, вызвав наводнение.
В Японии из-за масштабного наводнения готовятся эвакуировать сотни тысяч людей.
Наводнение в Крыму: спасатели нашли тело женщины.
Ялта вновь оказалась под угрозой наводнения. По прогнозам синоптиков, в районе Ялты ожидается сильный град и ливни, вероятна угроза наводнения.