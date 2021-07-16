Десятки человек погибли в результате масштабного наводнения в Германии

По словам министра МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левенца, количество жертв в результате наводнения достигло 58 человек.

Левенц отметил, что сотрудникам пожарно-спасательной службы удалось извлечь еще 9 тел.

Об этом сообщает Focus.

«Мы предполагаем, что пожарной бригаде удалось извлечь еще девять трупов, по крайней мере, таков отчет руководства технических операций», – отметил чиновник.

Пострадали также десятки человек, при этом еще десятки человек числятся пропавшими без вести.

Масштабное наводнение было вызвано циклоном Бернд, который обрушился на западную и центральную части Германии.

Циклон сопровождался сильнейшими ливнями, спровоцировавшими масштабное наводнение.

Кроме того, в округе Рейн-Эрфт власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы дальнейших затоплений.

Курсор уже сообщал, что в результате сильнейшего наводнения в Германии погибли и пострадали десятки людей.

В Китае из-за масштабного наводнения эвакуировали тысячи людей. Мощные ливни спровоцировали повышения уровня воды в 14 реках на территории китайской провинции Сычуань, вызвав наводнение.

В Японии из-за масштабного наводнения готовятся эвакуировать сотни тысяч людей.

Наводнение в Крыму: спасатели нашли тело женщины.

Ялта вновь оказалась под угрозой наводнения. По прогнозам синоптиков, в районе Ялты ожидается сильный град и ливни, вероятна угроза наводнения.